عملية إنقاذ جوية كادت أن تفشل فشلا ذريعا! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة مروعة تعرضت لها امرأة في ولاية أريزونا الأمريكية، عندما أخذت تدور بسرعة عقب ربطها بمروحية خلال محاولة إنقاذها.

وتعرضت المرأة لإصابة بينما كانت تمارس رياضة التسلق في منطقة مرتفعات وعرة، قبل أن تقوم بطلب النجدة، حيث كادت عملية إنقاذها أن تخرج عن السيطرة وتفشل.

ومع انقضاء الحادثة، أكدت سلطات الولاية أن الحبل المخصص لمنع دوران المصابين، لم يكن يعمل خلال عملية الإنقاذ تلك، وأن المرأة قد تعرضت للدوخة والغثيان الناجمين عن الدوران السريع، إلا أنها لم تصب بأذى.

المصدر: Live Leak





