انهيار تلفريك في سويسرا يخلف قتلى وجرحى!

شهد منتجع "إنغلبيرغ" السويسري الشهير حادثا مأساويا، صباح يوم الأربعاء 5 يونيو الجاري، إثر انقطاع كابل تعليق عربات التلفريك.

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وذكرت صحيفة Tribune de Geneve المحلية ، أن الحادث وقع في الصباح الباكر أثناء أعمال صيانة وإصلاح خط التلفريك في المنتجع.

وأدى انقطاع الكابل إلى وفاة أحد العمال في مكان الحادث بسبب إصاباته البليغة. وتعرض عاملان آخران لإصابات خطيرة، وأصيب ثالث بجروح متوسطة الخطورة.

وتم إسعاف المصابين جميعا إلى المستشفى، ويحقق عناصر الشرطة الآن في ملابسات الحادث.

المصدر: لينتا. رو