عراك رجلين ينتهي بلقطة طريفة وغير متوقعة! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة وطريفة في آن معا، جرت في الصين، حيث اصطدم خلالها رجلان في الشارع وسط زحام مروري، إلا أن المقطع انتهى بعكس المتوقع عادة.

ويظهر المقطع كيف تشابك الرجلان بالأيدي وسط الشارع وأمام الناس، ليعتقد المشاهد بديهيا أنهما سائقان لسيارتين مختلفتين، وأن خلافا حول أسلوب القيادة قد دفعهما للصدام بهذا الشكل.

ولكن، الفيديو ينتهي بلقطة غريبة وغير متوقعة، إذ بعيد انتهاء الرجلين من الاشتباك، يصعدان مباشرة إلى سيارة واحدة، أي أن خلافهما كان شخصيا وليس مرتبطا بالحالة المرورية في ذلك اليوم.

المصدر: Live Leak