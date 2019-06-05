قرد يصطاد ويأكل فرخ بط وسط معركة شرسة مع أمه! (فيديو)
You-Tube: Funny Everyday
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انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة جرت في حديقة للحيوان، عندما اقتحمت بطة وصغارها الحيز المخصص للقردة.
ويظهر المقطع كيف هاجم قرد البطة وصغارها، ومن ثم اصطاد أحد الفراخ وسط محاولة شرسة من الأم للدفاع عن صيصانها، إلا أن القرد تمكن من التهام أحدها.
وانتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين عبر المشاهدون عن انبهارهم بجرأة الأم في الدفاع عن صغارها، حتى ولو كان المفترس يفوقها قوة وحجما.
المصدر: Live Leak
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