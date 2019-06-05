"مداعبات منتصف الليل".. فرس نهر يتطفل على وحيد قرن! (فيديو)

سجلت كاميرات سياح فضوليين مشهدا دراميا عنيفا شهدته محمية "مالا-مالا" الخاصة في جنوب إفريقيا ويصور صراعا ليليا بين فرس نهر ووحيد قرن.

ونشرت قناة في "يوتيوب" الفيديو، الذي يرصد إلحاحا قاتلا لفرس نهر وهو يتتبع وحيد قرن خطوة بخطوة ويوسعه شما ولعقا.

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ولم تثمر محاولات وحيد القرن في التخلص من فرس النهر، المواظب على ملاحقته، إلى أن وصل الحال بوحيد القرن لوخزه بقرنه المدبب.

ودام مفعول الوخزة الموجعة على فرس النهر فترة وجيزة من الوقت، عاد بعدها لمضايقة وحيد القرن الذي ضاق ذرعا بفرس النهر الفضولي.

ويعتقد حارس المحمية، مايك كيركمان، أن فرس النهر كان وحيدا ويشعر بالضجر أو أن الفضول هو الذي دفع به لاستفزاز وحيد القرن.

وقال كيركمان: "أعتقد أن فرس النهر بقي وحيدا في هذه البقعة لأن بقية القطيع غادرت بسبب الجفاف الذي أصابها. وانتهى مشهد الليلة بسلام لأننا لم نعثر صباح اليوم التالي على أي آثار تدل على غير ذلك".

المصدر: لينتا. رو