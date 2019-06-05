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"دفن نفسه حيا".. مشارك في برنامج تلفزيوني يرعب الجمهور! (فيديو)

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جوناثان غودوين‏ "يدفن" نفسه على الهواء
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أدهش مشارك في برنامج تلفزيوني بريطاني الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم بعرضه عندما "دفن نفسه" بالرمال.

وذكرت صحيفة "مترو"، أن المتسابق جوناثان غودوين تسبب بذعر أعضاء لجنة التحكيم وجمهور برنامج Britain's Got Talent، أثناء دخوله حاوية زجاجية معلقة على خشبة المسرح وغمرها بتدريجيا بالرمال والحصى وبقائه مطمورا لعدة ثوان.

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وخرج بعض الحاضرين من الجمهور إلى خشبة المسرح لإنقاذ الرجل، لكنه مد يده في اللحظة نفسها لينفجر الاستوديو بوابل من التصفيق وليخرج المشارك بعدها حيا من "التابوت" الذي دفن نفسه فيه.

وشبّهت العضو في لجنة التحكيم، أليشاد ديكسون، العرض بأنه غير واقعي وقالت: "هذا أمر يؤثر سلبا على أعصابي. بإمكانك أن تصبح ديفيد بلاين القادم".

وقالت عضو لجنة التحكيم، أماندا هولدن، واصفة إحساسها بالعرض: "أمر لا يصدق، لقد أحببت كل ثانية".

وغرد أحد المشاهدين الملقب McGL83 عبر "تويتر": "قضى الكثير من الوقت في الحاوية، لقد انقطعت أنفاسي وكنت متأكدا من أنه مات على الهواء مباشرة".

المصدر: مترو

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