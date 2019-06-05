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سجناء ينقذون زميلهم خلال محاولته الانتحار! (فيديو)

متفرقات

سجناء ينقذون زميلهم خلال محاولته الانتحار! (فيديو)
You-Tube: Documentary Prison
صورة تعبيرية
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انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة جرت في أحد سجون الولايات المتحدة، حاول خلالها سجين الانتحار بالقفز من الطابق االثاني، إلا أن سرعة بديهة زملائه النزلاء كانت كفيلة بإنقاذه.

ويظهر المقطع كيف أقدم السجين على رمي نفسه من الطابق الثاني، إلى فناء السجن الداخلي، حيث تنبه زملاؤه قبل لحظات من حدوث ذلك، ليسارعوا بوضع سلة ممتلئة بالألبسة، سقط عليها السجين ونجا من الموت، أو من إصابات بليغة بالحد الأدنى.

المصدر: Live Leak

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