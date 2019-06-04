طيران الإمارات يفتتح أقصر رحلة لطائرة A380 في العالم

أطلقت الإمارات خط طيران جديد للطائرة العملاقة "إيرباص" A380، يعتبر هو الأقصر من نوعه حول العالم، يربط بين مدينتي دبي ومسقط، عاصمة سلطنة عمان.

ويبدأ الخط الجوي الجديد بالعمل ابتداء من 1 يوليو القادم، ويبلغ طوله 340 كم، فقط، حيث يشكل هذا الخط أقصر رحلة تقوم بها A380 منذ تاريخ دخولها الأساطيل العالمية.

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وبذلك تحطم طيران الإمارات رقما قياسيا كانت قد حققته سابقا، لأقصر رحلة جوية لـ A380 في العالم، بين مدينتي دبي والدوحة، بمسافة 379 كم.

ومن المقرر إدراج رحلتين لـ A380 يوميا بين مسقط ودبي، الأولى صباحا والثانية بحلول المساء.

يكتسب الخبر خصوصيته باعتبار طائرة إيرباص A380، لقطع المسافات البعيدة، حيث تربط غالبية رحلاتها الجوية بين المدن المتباعدة، في العالم مثل سيدني ولندن، ودبي ونيويورك، وشنغهاي وباريس.

المصدر: Gulf News