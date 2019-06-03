روسيا.. حادثة مروعة تدخل 4 أطفال في غيبوبة! (فيديو)

صورت كاميرا مراقبة حادثة مروعة جرت في مدينة أولان أودي، في روسيا، دخل على إثرها 4 أطفال في غيبوبة ووضع صحي حرج.

وجرت الحادثة عندما طارت وانقلبت بهم "قلعة مطاطية منفوخة"، بينما كانوا يقفزون ويلعبون بداخلها، ما تسبب بإصابات بالغة لخمسة منهم.

وتتراوح أعمار الأطفال بين 3 و7 سنوات، فيما يهرع الأهالي مسرعين لإسعاف أطفالهم المصابين، كما يظهر في نهاية المقطع المسجل. وقد تحدثت تقارير إعلامية عن طفلين سقطا، بالحد الأدنى، تحت القلعة بعيد انقلابها.

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وعند إسعاف الأطفال إلى المستشفى تبين أن بعضهم قد تعرض لإصابات في الرأس وكسور في الجمجمة، في حين دخل أربعة منهم في غيبوبة، وهم في وضع صحي حرج.

كما أكدت لجنة التحقيق الروسية أن "القلعة المطاطية" لم تثبت بإحكام إلى الأرض، في حين فتحت النيابة تحقيقا موسعا حول الحادثة وطالبت بالبحث عن مالك الملاهي، الذي هرب من المكان فور حدوث الواقعة.

وعقب الحادثة، أمر رئيس جمهورية بورياتيا الروسية، أليكسي تسيدينوف، بمعاينة كافة حدائق الترفيه في المنطقة، بينما تعهد بحظر استخدام "الألعاب المنفوخة الكبيرة"، في حال أشارت الأرصاد الجوية إلى هبوب رياح قوية.

المصدر: RT