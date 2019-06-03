السلطات الروسية بصدد منح طواقم الطائرات المدنية صلاحيات غريبة

مرر مجلس النواب الروسي بشكل مبدئي، قرارا يسمح لطواقم الطائرات المدنية باستخدام معدات لتقييد الركاب "الجامحين" والمخمورين خلال الرحلات الجوية.

وتخول التعديلات الجديدة قائد الطائرة باتخاذ "إجراءات فرض القانون" ضد الركاب الذين "يشكلون تهديدا لصحة وأمن المسافرين الآخرين، ويرفضون الامتثال للأوامر"، تتمثل في استخدام معدات تقييد ضدهم، مثل الأشرطة البلاستيكية لربط اليدين.

وأشار راعي التشريع القانوني الجديد، النائب البرلماني، ألكسندر ستاروفويتوف، إلى أن الركاب المنضبطين هم الذين يساعدون الطاقم عادة في تقييد المشاغبين، باستخدام ما بحوزتهم من مناديل ومايشبهها.

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وعلاوة على ما سبق، كان المشرعون الروس واتحادات الطيران قد اقترحوا فرض إجراءات صارمة ضد الركاب المشاغبين، مثل إدراجهم في القوائم السوداء وفرض عقوبات عليهم، تصل إلى حد السجن.

تكمن المشكلة في تأثير سلوك هؤلاء الركاب المشاغبين على جداول الطيران، في بعض الأحيان، فقد يتسببون في تأخير أو إلغاء رحلات جوية، حيث استطاع مؤخرا راكب على متن طائرة متوجهة من بانكوك إلى موسكو، إخضاع وتقييد راكب آخر حاول الخروج من الطائرة، من خلال باب الطوارئ.

المصدر: RT