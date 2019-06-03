تمساح طوله ثلاثة أمتار يقتحم أحد المنازل في فلوريدا

اقتحم تمساح طوله ثلاثة أمتار أحد المنازل في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن كسر نافذة أرضية.

وتفيد News CBS أن التمساح زحف ليلا إلى هذا المنزل عندما كان الناس نائمين، وكسر زجاج نافذة في المطبخ تقع على مستوى الأرض تقريبا ودخل.

اكتشف صاحب الدار التمساح عندما أراد أن يتناول شيئا ما في الليل. فاتصل بمركز الشرطة، الذي أرسل فورا خبيرا تمكن من اصطياده، قبل أن يصيب أحدا بأذى.

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تجدر الإشارة إلى أنه في شهر مايو يبدأ موسم تزاوج التماسيح في فلوريدا ويستمر في يونيو، بعدها تبدأ التماسيح ببناء أعشاشها. لذلك هي نشطة جدا في هذه الفترة لذلك غالبا ما يشاهدها الناس على مقربة منهم.

وفي عام 2016 أعلن أن تمساحا طوله ثلاثة أمتار حطم السور الشفاف لأحد المنازل الخاصة ليغطس في مسبحه.

المصدر: لينتا. رو