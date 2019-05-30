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حلاوة الروح.. قرد يراوغ نمرا في صراع من أجل البقاء! (فيديو)

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حلاوة الروح.. قرد يراوغ نمرا في صراع من أجل البقاء! (فيديو)
You-Tube: National Geographic
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انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة نادرة وطريفة في آن معا، قام بها نمر بمطاردة قرد إلى قمة شجرة، إلا أن الأخير بدا مراوغا ماكرا، وتحايل من أجل البقاء، متسببا بسقوط النمر على الأرض.

وانتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين أبدى المشاهدون إعجابهم بالطريقة التي راوغ فيها القرد النمر الذي كان يحاول اصطياده. 

المصدر: يوتيوب

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