حلاوة الروح.. قرد يراوغ نمرا في صراع من أجل البقاء! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة نادرة وطريفة في آن معا، قام بها نمر بمطاردة قرد إلى قمة شجرة، إلا أن الأخير بدا مراوغا ماكرا، وتحايل من أجل البقاء، متسببا بسقوط النمر على الأرض.

وانتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين أبدى المشاهدون إعجابهم بالطريقة التي راوغ فيها القرد النمر الذي كان يحاول اصطياده.

المصدر: يوتيوب