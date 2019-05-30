العلماء يكتشفون طريقة فعالة للتخلص من شحم البطن

توصل علماء من جمعية الشيخوخة الأمريكية إلى طريقة بسيطة للتخلص من الشحم المتراكم في منطقة البطن وذلك بممارسة تدريبات بدنية منفصلة (متقطعة).

ويفيد موقع MedicalXpress بأن الخبراء أشاروا إلى أنه مع التقدم بالعمر تنخفض الكتلة العضلية تدريجيا، ويبدأ تراكم طبقات الشحم في منطقة البطن والجزء العلوي من الجذع. هذه التراكمات الشحمية – السمنة البطنية ، تزيد من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد أجرى العلماء تجربة اشترك فيها أشخاص أعمارهم 70 سنة فما فوق، نصفهم كان يمارس تدريبات منفصلة ثلاث مرات يوميا خلال عشرة أسابيع، أما البقية فكانوا يعيشون نمط حياتهم المعتاد.

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في البداية كانت التدريبات تستغرق 18 دقيقة وتدريجيا تم إطالتها إلى أن بلغت 36 دقيقة. تخللت فترات النشاط البدني المكثف فترات استراحة قصيرة.

عند انتهاء مدة التجربة اتضح أن طبقة الشحم المتراكمة في منطقة البطن لدى الذين مارسوا التدريبات المنفصلة تقلصت بمقدار الثلث، مقابل زيادة في حجم الكتلة العضلية، مقارنة بالذين استمروا في العيش وفق نمط حياتهم المعتاد.

استنتج الخبراء من هذه النتائج أن التدريبات المنفصلة أظهرت فعالية عالية بين الرجال.

المصدر: نوفوستي