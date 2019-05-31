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أشهر الأماكن والمعالم التي يعشق السياح تصويرها

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أشهر الأماكن والمعالم التي يعشق السياح تصويرها
pexels.com
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نشر موقع "نوفوستي" الروسي نتائج استطلاعات للرأي أجراها موقع Skyscanner الشهير، حول أكثر الأماكن والمعالم السياحية التي يرغب السياح الروس بتصويرها.

وأشارت نتائج الاستطلاعات إلى أن السياح يهيمون في الدرجة الأولى بتصوير برج إيفل الفرنسي، ويعتبرونه رمزا لباريس مدينة العشق والرومنسية.

أشهر الأماكن والمعالم التي يعشق السياح تصويرها
pexels.com
برج إيفل في باريس

واحتل المرتبة الثانية في التصنيف إقليم "كبادوكيا" التركي، الذي يتميز بمناظره الطبيعية وجباله الصخرية الخلابة.

وثالثا حل مدرج "الكوليسيوم" الأثري العملاق في مدينة روما الإيطالية، والذي يعتبر واحدا من أهم المعالم الأثرية في العالم.

أشهر الأماكن والمعالم التي يعشق السياح تصويرها
Reuters TG/bsp

وفي المرتبة الرابعة حلّت الساحة الحمراء التي تتوسط العاصمة الروسية موسكو، وتلتها Times Square في نيويورك، وبعدها حديقة Güell الشهيرة في برشلونة.

أشهر الأماكن والمعالم التي يعشق السياح تصويرها
pexels.com
الساحة الحمراء في موسكو

كما ضم التصنيف أماكن ومعالم سياحية عالمية شهيرة، كبرج خليفة في دبي، و "جسر البرج" الذي يربط بين ضفتي نهر التايمز في لندن.

أشهر الأماكن والمعالم التي يعشق السياح تصويرها
pexels.com
"جسر البرج" في لندن

المصدر: نوفوستي

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