أشهر الأماكن والمعالم التي يعشق السياح تصويرها

نشر موقع "نوفوستي" الروسي نتائج استطلاعات للرأي أجراها موقع Skyscanner الشهير، حول أكثر الأماكن والمعالم السياحية التي يرغب السياح الروس بتصويرها.

وأشارت نتائج الاستطلاعات إلى أن السياح يهيمون في الدرجة الأولى بتصوير برج إيفل الفرنسي، ويعتبرونه رمزا لباريس مدينة العشق والرومنسية.

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واحتل المرتبة الثانية في التصنيف إقليم "كبادوكيا" التركي، الذي يتميز بمناظره الطبيعية وجباله الصخرية الخلابة.

وثالثا حل مدرج "الكوليسيوم" الأثري العملاق في مدينة روما الإيطالية، والذي يعتبر واحدا من أهم المعالم الأثرية في العالم.

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وفي المرتبة الرابعة حلّت الساحة الحمراء التي تتوسط العاصمة الروسية موسكو، وتلتها Times Square في نيويورك، وبعدها حديقة Güell الشهيرة في برشلونة.

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كما ضم التصنيف أماكن ومعالم سياحية عالمية شهيرة، كبرج خليفة في دبي، و "جسر البرج" الذي يربط بين ضفتي نهر التايمز في لندن.

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المصدر: نوفوستي