حالة نادرة.. أناكوندا "عذراء" تلد دون اتصال جنسي! (فيديو)

ولدت أفعى من نوع أناكوندا، في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، لوحدها دون الاتصال بأي ذكر من نوعها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الأفعى التي أطلق عليها اسم "آنّا" تعيش معرض "نيو إنغلاند"، المخصص لحيوانات الأمازون، الذي تعيش فيه أفاعي الأناكوندا من الإناث فقط.

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وأضافت الصحيفة أن جميع مواليد الأفعى "آنّا" نفقت ولم يبق منها على قيد الحياة سوى اثنين.

وعلل خبير الأحياء في المعرض ولادة الأفعى "آنّا" باستخدامها "التوالد البكري" وهو شكل من أشكال التكاثر اللاجنسي ويحصل لدى الإناث حيث تنمو داخلها الأجنة تلقائيا من خلال تطور بعض الخلايا الجنسية داخل هذه المخلوقات دون إخصاب.

وكما اتضح لاحقا، كانت الأفاعي الصغيرة نسخا وراثية طبق الأصل عن الأم.

والأناكوندا نوع من ثعابين أمريكا الجنوبية غير السامة التي يمكن أن تنمو ليصل طولها 5 أمتار. ولا تتكاثر إناث هذا النوع من الأفاعي بالبيض، بل تحمل الأجنة لمدة 6 إلى 7 أشهر وتلد من 28 إلى 48 ثعبانا صغيرا.

المصدر: ديلي ميل