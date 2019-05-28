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بالفيديو.. زائر يهاجم حارس مشفى ويلقى ردا "بالفلفل"!

متفرقات

بالفيديو.. زائر يهاجم حارس مشفى ويلقى ردا
Live Leak: AP7
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انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة، قام فيها زائر بمهاجمة حارس مشفى، قيل إنها في إسرائيل، في حين كان رد الأخير غير متوقع البتة.

ويظهر المقطع كيف وصل الجدال الحاد بين الحارس والزائر، إلى درجة الغليان، ليترجل الأخير من سيارته قاصدا القتال مع الحارس، الذي بدا جاهزا للتصدي واستخدم رذاذ الفلفل، ما أدى إلى إيقاف المهاجم وطرحه أرضا.

المصدر: Live Leak

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