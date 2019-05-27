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جنوب إفريقيا .. تطور لافت في سلاح الجوي خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد! (صور)

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جنوب إفريقيا .. تطور لافت في سلاح الجوي خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد! (صور)
(RT): Government Communication Information Systems
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اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن أول شابة طيار داكنة البشرة، في سلاح جو جنوب إفريقيا، بعيد قيادتها لفريق استعراض جوي، أثناء تنصيب الرئيس الجديد للبلاد، سيريل رامافوزا.

وحازت الشابة الطيار الحربي، الرائد مانديسا نوميبو مفيكا (32 عاما)، على اهتمام وشهرة عالميين عندما قادت فريق استعراض جوي عسكري، يعرف باسم "الصقور"، خلال الحفل الرسمي، الذي انطلقت فعالياته في 25 مايو الجاري.

أحبت مفيكا مهنة قيادة الطائرة منذ أن كانت في الخامسة من عمرها، بينما حققت حلمها أول مرة عندما التحقت بسلاح الجو، في عام 2008، وحلقت بالمقاتلة أول مرة عام 2011.

وأكدت الشابة أنها شعرت بإمكانية أن تصبح طيارا حربيا، عندما بدأت البحث عن مهنة في الرياضيات والعلوم، وهي بسن الـ 16 من العمر، حيث قرأت آنذاك مقالة محفزة لسلاح الجو الجنوب إفريقي.

كما تجدر الإشارة إلى أن مفيكا لم تكن الطيار داكنة اللون الوحيدة خلال العرض، حيث تألقت أيضا المرأة الطيار، الرائد ناندي زاندي، عندما حلقت بطائرة عسكرية كبيرة من طراز، "Lockheed C-130 Hercules".

المصدر: RT

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