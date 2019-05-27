جنوب إفريقيا .. تطور لافت في سلاح الجوي خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد! (صور)

اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن أول شابة طيار داكنة البشرة، في سلاح جو جنوب إفريقيا، بعيد قيادتها لفريق استعراض جوي، أثناء تنصيب الرئيس الجديد للبلاد، سيريل رامافوزا.

وحازت الشابة الطيار الحربي، الرائد مانديسا نوميبو مفيكا (32 عاما)، على اهتمام وشهرة عالميين عندما قادت فريق استعراض جوي عسكري، يعرف باسم "الصقور"، خلال الحفل الرسمي، الذي انطلقت فعالياته في 25 مايو الجاري.

أحبت مفيكا مهنة قيادة الطائرة منذ أن كانت في الخامسة من عمرها، بينما حققت حلمها أول مرة عندما التحقت بسلاح الجو، في عام 2008، وحلقت بالمقاتلة أول مرة عام 2011.

#SAInauguration19 Those who say it can not be done, should not interrupt #Women doing it.. Thank you Major Mandisa Mfeka @Mandz_NM for being the epitome of Women excellence. Impossible is Nothing!! ❤️🇿🇦 pic.twitter.com/DgEePHEQDs — Nkululeko Ngubane (@Nkulie14) May 25, 2019

وأكدت الشابة أنها شعرت بإمكانية أن تصبح طيارا حربيا، عندما بدأت البحث عن مهنة في الرياضيات والعلوم، وهي بسن الـ 16 من العمر، حيث قرأت آنذاك مقالة محفزة لسلاح الجو الجنوب إفريقي.

كما تجدر الإشارة إلى أن مفيكا لم تكن الطيار داكنة اللون الوحيدة خلال العرض، حيث تألقت أيضا المرأة الطيار، الرائد ناندي زاندي، عندما حلقت بطائرة عسكرية كبيرة من طراز، "Lockheed C-130 Hercules".

Did you guys see this formation? Well, one of them was piloted by 32 year old combat pilot Major Mandisa Mfeka. #FlyLikeAGirl#SAInauguration19 I’ve never been this proud to be South African. pic.twitter.com/7CdWAEN4Ht — Tumi Nkosi (@TumiNkosi) May 25, 2019

المصدر: RT