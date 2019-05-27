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بالصور.. ثوران بركان "آغونغ" في جزيرة "بالي" السياحية

متفرقات

بالصور.. ثوران بركان
You-Tube: Volcanoverse
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انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حادثة ثوران بركان "Agung" في إندونيسيا، الواقع في أشهر جزيرة سياحية في البلاد، "بالي".

وتحدثت مصادر محلية عن تضرر 8 قرى على الجزيرة، نتيجة الثوران المفاجئ للبركان، الذي أصبح نشطا في عام 2017، في حين طلبت السلطات من السكان ارتداء كمامات الدخان عند مغادرتهم المنازل.

المصدر: تويتر

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