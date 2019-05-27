بالصور.. ثوران بركان "آغونغ" في جزيرة "بالي" السياحية

انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حادثة ثوران بركان "Agung" في إندونيسيا، الواقع في أشهر جزيرة سياحية في البلاد، "بالي".

وتحدثت مصادر محلية عن تضرر 8 قرى على الجزيرة، نتيجة الثوران المفاجئ للبركان، الذي أصبح نشطا في عام 2017، في حين طلبت السلطات من السكان ارتداء كمامات الدخان عند مغادرتهم المنازل.

Endonezya'nın Bali adasında bulunan Agung Yanardağı'nda volkanik patlama yaşandı.



Patlama esnasında oluşan görüntü. pic.twitter.com/m0p6S19lqD — StanteaR (@StanteaR_) May 24, 2019

The eruption of Mount Agung, Bali, occurred on May 24, 2019 at 7:23 p.m. but the ash column height was not observed. This eruption is recorded on a seismogram with a maximum amplitude of 30 mm & duration of ± 4 minutes 30 seconds.there was a roaring noise at the Observation Post. pic.twitter.com/q1P3yzFhbn — Cho Hamsyonk (@Cho_Hamsyonk) May 24, 2019

المصدر: تويتر