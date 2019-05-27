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مطاردة قاتلة..خنزير بري يرهب رواد مطعم ويلقى مصيره! (فيديو)

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مطاردة قاتلة..خنزير بري يرهب رواد مطعم ويلقى مصيره! (فيديو)
imageBROKER.com-© Horst Jegen
صورة أرشيفية
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داهم  خنزير بري ضخم مطعما صينيا ونشر الرعب في قلوب الحضور الذين هرعوا يختبئون من أمامه.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في مدينة نينغبو بمقاطعة تشجيانغ عندما دخل خنزير بري متوحش إلى مطعم مصنع محلي.

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وتظهر مشاهد الفيديو، الذي التقطته عدسة كاميرا المراقبة في المطعم، كيف ينظر أحد العمال إلى باب المطعم وينطلق بطبقه في الاتجاه المعاكس ويهرول خلفه بقية العمال بقمصانهم الزرقاء.

ويندفع الخنزير المتوحش في الثواني التالية إلى الصالة "جارفا" معه مقاعد المطعم ومن ثم يزحف أسفل إحدى الطاولات ويأكل الطعام الذي سقط على الأرض، بينما يتابع العمال اختفاءهم من وجهه.

ودخل الحيوان إلى مطبخ المطعم عبر الباب الخلفي وحاول بداية الهرب من النافذة، لكنه لم يستطع لكبر حجمه وكسر زجاج النافذة فقط.

وواجه الخنزير البري، بعد أن خرج من المطعم، مجموعة من المزارعين وهاجم أحدهم. وقتل الخنزير في النهاية وتلقى الرجل الجريح الرعاية الطبية اللازمة.

المصدر: ديلي ميل

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