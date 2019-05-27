بطول 6 أمتار.. حنش يهاجم ماليزية و"يعاقب" في مكانه!

هاجم حنش قاتل، طوله 6 أمتار، امرأة ماليزية يوم السبت 25 مايو الجاري وأصابها بأضرار خطيرة.

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وذكرت صحيفة "AsiaOne"، أن المرأة الماليزية البالغة من العمر 52 عاما، خليفة عثمان، خرجت من منزلها لرمي القمامة فانقض عليها ثعبان التف حول ساقيها وشل حركتها كليا.

وهرع ابناها المراهقان مود رسول عبد الله ومود عزيز إلى والدتهما، بعد أن سمعا صراخها، وحاولا تحريرها من "قبضة" الثعبان الحديدية لكنهما فشلا في ذلك.

وساعد الجيران المرأة وولديها عندما شاهدا الحالة الخطيرة للمرأة فقام أحد السكان المحليين بقتل الثعبان بالساطور ونقلت خليفة إلى مستشفى مدينة كوليم.

وقال رسول عبد الله للصحفين: "أمي لا تبدو بحالة جيدة، إنها لا تزال تتعافى. لقد دفنا الثعبان بالقرب من منزلنا".

المصدر: لينتا. رو