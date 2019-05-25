قالت الفنانة ريم البارودي، أن طلاق الفنانة سمية الخشاب، والمطرب أحمد سعد، لا يسعدها على الإطلاق.

وقالت البارودي من خلال برنامج "غبقة سكوب":"الأحداث اللي حصلت بين الأطراف المتصارعة بايخة، ولا أعرف لماذا يزج باسمي في الأحداث؟".

وتابعت "موضوعي مع الطرفين حدث وأنتهى، وليس لي شأن بالأمر"، مشيرة إلى أن انفصال سمية الخشاب عن أحمد سعد ليس أمرا يسعدها، وكذلك استمرار زواجهما، لأنه ليس لها علاقة بقضيتهما.

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المصدر: وكالات