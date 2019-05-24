"انفجار حساء" بوجه نادلة وزبائن مطعم مشهور! (فيديو)

احترقت نادلة وأصيب زبائن مطعم صيني جراء انفجار قوي في إناء الشوربة الساخن لدى سقوط ولاعة فيه صدفة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في مدينة كونمينغ بمقاطعة يونان الصينية عندما أراد أحد زبائن مطعم "Haidilao" إعطاء ولاعته لزميل له يجلس إلى المائدة ذاتها، فسقطت الولاعة في إناء الشوربة الساخن.

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وتظهر مشاهد الفيديو الذي صورته كاميرا المراقبة في المطعم محاولة النادلة انتشال الولاعة التي سقطت في شوربة "الهوغو" (مرق في قدر يغلي على طاولة الطعام مباشرة حيث يمكن إضافة المعرونة أو اللحمة أو أي نوع من الخضروات).

وانفجرت الولاعة لارتفاع درجة حرارة القدر، فتطاير سائل الشوربة المغلي مصيبا النادلة وزبائن المطعم بحروق مختلفة.

وتم نقل المصابين، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، إلى المستشفى على الفور حيث ضمدت حروقهم وإصاباتهم وباتوا في حالة مستقرة.

المصدر: ديلي ميل