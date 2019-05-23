عملة تذكارية أمريكية تتجاهل دور الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية

قامت شركة "برادفورد" الأمريكية الخاصة للمجوهرات والمشغولات التذكارية، بصك عملة تذكارية للعام القادم احتفالا بمرور 75 عاما على انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

والعملة التذكارية مغطاة بطلاء من الذهب عيار 24، وعليها صورة الرئيس الـ 33 للولايات المتحدة الأمريكية، هاري ترومان، والقائد العام للجيش، دوايت أيزنهاور. وعلى الجانب الآخر أعلام أمريكا، وفرنسا، وبريطانيا، بينما اختفى علم الاتحاد السوفيتي الذي شارك الحلفاء في حربهم على النازية.

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وفي وصف العملة، نشرت الشركة على موقعها على الإنترنت: "بعد أربع سنوات طويلة، وتقديم ضحايا في الحرب العالمية الثانية، تمكن الحلفاء في النهاية من النصر. فلنتذكر من خلال هذه العملات هؤلاء الذين دافعوا عن الحرية، التي نعيش أجواءها الآن". وهذا خطأ في مدة الحرب، حيث اندلعت الحرب العالمية الثانية رسميا في 1 سبتمبر 1939، ووضعت أوزارها باستسلام اليابان في 2 سبتمبر 1945، أي ست سنوات.

تنتظر الشركة إقبالا واسع النطاق على شراء هذه العملات، بوصفها "هدية وطنية معتبرة"، ولا يزيد سعرها عن 40 دولارا أمريكيا. ولا تعد هذه العملة عملة رسمية، وإنما تندرج تحت بند العملات التذكارية التي يمكن أن تهم جامعي العملات.

المصدر: لينتا رو