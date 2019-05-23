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أستاذ فنون قتالية يدرب تلاميذه بطريقة عنيفة جدا! (فيديو)

متفرقات

أستاذ فنون قتالية يدرب تلاميذه بطريقة عنيفة جدا! (فيديو)
You-Tube: Okinawa Traditional Karate Channel
صورة تعبيرية
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انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة مروعة جرت في درس للفنون القتالية، حيث ظهر فيها الأستاذ وهو يدرب التلاميذ الصغار بأسلوب عنيف جدا.

وظهر المدرب في قمة عنفه مع التلاميذ عندما ضرب أحدهم، حسب الفيديو، وطرحه أرضا.

وانتشر المقطع سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المشاهدون عن سخطهم من القسوة المفرطة التي كان يعامل فيها المدرب تلاميذه.

المصدر: Live Leak

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