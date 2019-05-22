يقتل ويجرح.. قرد يرهب سكان مدينة هندية 9 أيام بلياليها!

عمت احتجاجات حاشدة مدينة بادناوار الهندية، بعد أن قتل قرد شخصا وأصاب آخرين بجراح متفاوتة.

وذكرت صحيفة ديلي ستار، أن القرد الشرس تجول في أنحاء المدينة لمدة 9 أيام، وهاجم الناس فيها طوال الوقت. ومات باعتداءاته رجل ذو 60 عاما يدعى ناثورام، وأسعف 10 أشخاص إلى المستشفى من ضحايا القرد.

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وخرج سكان بادناوار إلى الشوارع، مطالبين السلطات المحلية بالتحرك لمنع مثل هذه الحوادث الخطيرة. ومما زاد غضب المحتجين نقص أمصال داء الكلب في المستشفيات.

وأغلق المحتجون شوارع المدينة، متسببين بشل حركة المرور فيها وعرقلة عمل الشرطة. وذكرت بعض المصادر المحلية أن الناس جلبوا معهم إلى الشارع جثة ناثورام.

ووعد ضابط شرطة المنطقة باتخاذ جميع التدابير اللازمة بأقصى سرعة. وتم تأمين العقاقير المضادة لداء الكلب، وسلمت لمستشفيات المدينة.

وتم أخيرا إلقاء القبض على القرد "المجرم".

المصدر: ديلي ستار