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حشرة "تقطن" عضوا حساسا في جسد فيتنامي! (فيديو)

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حشرة
pexels.com-Павел Сорокин
صورة أرشيفية
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أصيب مواطن فيتنامي بدهشة كبيرة عندما كشف له الطبيب عن حشرة تعيش وتترعرع في أذنه وقد تسبب له أذى خطيرا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن فيتناميا من سكان مقاطعة باكزيانغ لجأ إلى الطبيب بعد أن شعر بآلام قوية في أذنه تسبب له قلقا دائما.

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واكتشف الطبيب صرصارا في أذن المريض لدى معاينته بالمنظار الداخلي وقام بتصوير الحشرة ونشر الفيديو على الإنترنت بعد أن اخذ موافقة المريض.

وتظهر لقطات الفيديو كيف يزحف الصرصور داخل قناة الأذن محركا مجساته الطويلة.

وتوقع المريض، الذي دهش بشدة، أن الصرصور دخل إلى أذنه عندما كان غارقا في النوم.

وتمكن الطبيب من إزالة الحشرة بعملية ناجحة بعد أن غسل أذني الرجل بمحلول ملحي. وأشار الطبيب إلى أن الرجل جاء إليه في الوقت المناسب ولو تأخر  لأصيب بعاهة مستديمة في أذنه.

المصدر: ديلي ميل

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