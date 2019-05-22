حلاق المشاهير.. وفاة مبتكر تصفيف الشعر في العالم!

توفي الحلاق الشهير ومبتكر "تصفيف الشعر" باتريك أليس عن عمر ناهز 88 عاما في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر موقع "BFM TV"، أن باتريك أليس ولد في إسبانيا بمدينة سانتاندير عام 1930 واسمه الحقيقي خيسوس غونزاليس. وهاجر مع عائلته إلى فرنسا خلال الحرب الأهلية.

Patrick Ales, French hairdresser behind 'Le Brushing', dies at 88 https://t.co/7ZeR3EPhkZ — Gulf Today (@gulftoday) 22 мая 2019 г.

دخل أليس عالم الموضة عندما عمل ساعيا في أحد صالونات تصفيف الشعر. وابتكر عام 1964 تصفيفا جديدا واعطاه أشكالا مختلفة أثناء تنشيف الشعر بمجفف الشعر الكهربائي. وأسس فيما بعد شركة "Alès Groupe" لمستحضرات التجميل.

وعمل الحلاق الشهير أليس مع العديد من الفنانين والسياسيين، فصفف شعر الممثلة الفرنسية كاترين دينوف، وزوجة الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين جاكلين كينيدي. كما أنه طور منتجات العناية بالبشرة المستخرجة من الأعشاب.

المصدر:لينتا. رو