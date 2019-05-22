"قضاء وقدر".. سقوط أحجار من ورشة بناء على رأس فتاة! (فيديو)

شهدت مدينة دنيزلي التركية حادثة خطيرة إثر سقوط أحجار بناء بناء على رأس فتاة كانت تسير على رصيف شارع عام.

ويظهر الفيديو، الذي صورته كاميرات المراقبة في الشارع، فتاتين تسيران على الرصيف، وفجأة تسقط مجموعة من أحجار البناء على إحداهما. ووقعت الفتاة أرضا من هول الإصابات لكنها نهضت فورا.

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وركض المارة لمساعدتها وإبعادها عن موقع الخطر الذي كاد يودي بحياتها.

ونقلت الفتاة بشرى يسار (19 عاما) إلى مستشفى باموكالي الجامعي وتم تقييم حالتها بالمستقرة بعد أن قدم لها الأطباء الإسعافات اللازمة وأبقوها في المستشفى تحت الإشراف لمتابعة حالتها الصحية.

وتم اعتقال العامل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، الذي تسبب بسقوط الحجارة من الطابق الرابع في موقع البناء، وبدأ التحقيق معه.

المصدر: ديلي ميل