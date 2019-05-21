بعد 550 مليون مشاهدة.. "صراع العروش" على جبهة الحرب التجارية بين أمريكا والصين!

لم يتمكن عشاق مسلسل "صراع العروش" في الصين من متابعة الحلقة الأخيرة بسبب الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وذكرت صحيفة "The Wall Street Journal"، أن رواد الإنترنت الصينيين لم يتمكنوا من مشاهدة الحلقة الختامية من الجزء الأخير لمسلسل "صراع العروش" عبر شبكة "Tencent Video" الصينية، التي تبث حصريا إنتاجات شبكة "HBO" التلفزيونية الأمريكية وبدلا من أن يروا الحلقة الأخيرة شاهدوا إشعارا عن "مشاكل في قناة الإرسال".

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ونوهت شبكة "Tencent Video" عبر رسالة نشرت في وسيلة التواصل الاجتماعي الصينية "Weibo"، قبل وقت بث الحلقة بساعة عن تحديد "موعد آخر لبث الحلقة النهائية من (صراع العروش) في وقت لاحق".

وذكر المكتب الصحفي لشبكة "HBO"، أن السلطات الصينية منعت "Tencent Video" من بث الحلقة النهائية من "صراع العروش" بسبب النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، مضيفة أنه لا توجد لديهم أي مشاكل في البث من طرفهم.

وطالب مستخدمو شبكة "Tencent Video" بإعادة الأموال للمشتركين بالخدمة، وقال أحد المتابعين الصينيين: إنه أخذ إجازة من العمل لمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسله المفضل.

وبلغ عدد مشاهدات مسلسل "صراع العروش" في موسمه الأخير في الصين عبر شبكة "Tencent Video" نحو 550 مليون مرة.

المصدر:إنترفاكس