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بعد قهوة "ستاربكس".. عبوة مياه في "لعبة العروش" تشعل مواقع الإنترنت!

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بعد قهوة
Gettyimages.ru Charles McQuillan / Stringer
أبطال لعبة العروش
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رصد عشاق المسلسل الأكثر متابعة في العالم "لعبة العروش" عبوة مياه خلف ساق، سامويل تارلي، في مشهد مصيري في الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن المثير للجدل.

ويبدو أن مستخدم تويتر "@bethisloco"، كان أول من كشف وجود العبوة، ليكون هذا الخطأ الإنتاجي الثاني، بعد رصد كوب قهوة "ستاربكس" على مائدة وليمة بالقرب من دنيريس تارغيريان (أم التنانين)، في إحدى المشاهد السابقة.

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ويأتي ذلك وسط انتقادات كثيرة للتقدم السريع في الأحداث نحو نهاية "لعبة العروش"، إلى جانب تراجع أداء العديد من شخصيات المسلسل الرئيسية المحبوبة.

وبهذا الصدد، وقّع أكثر من مليون شخص على عريضة تطالب بإعادة إنتاج الموسم الأخير.

يذكر أن "لعبة العروش" سجّل أرقاما قياسية على صعيد القرصنة، إذ بلغ عدد مرات قرصنة الجزء السابع منه أكثر من مليار مرة حتى سبتمبر 2017، والحلقة الأخيرة شوهدت بصورة غير قانونية أكثر من 120 مليون مرة خلال 3 أيام فقط من بثها.

المصدر: إندبندنت

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