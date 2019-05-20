قطة تتابع مسلسلا تلفزيونيا بشغف وتتفاعل مع المشاهد! (فيديو)
pexels-Francesco Ungaro
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تكتسب الحيوانات الأليفة شهرة في الآونة الأخيرة نظرا لشكلها الغريب أو لونها المميز أو حتى بسبب تصرفاتها الغريبة فيقال "قطة مشاكسة" أو "قط لص" أو "كلب ذكي".
وانتشر في الآونة الأخيرة فيديو طريف جدا عن قطة تعشق مشاهدة الأفلام والمسلسلات على شاشة التلفزيون.
ويظهر الفيديو، الذي نشر على قناة يوتيوب، قطة تجلس أمام التلفاز وتراقب بدقة مجريات الأحداث لما يجري في الفيلم.
كما تظهر مشاهد الفيديو القطة وهي تنقّل أطرافها بحركة قلقة على وقع مشهد التفجيرات على شاشة التلفاز.
المصدر: لينتا. رو
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