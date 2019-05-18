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مصارع ثيران يدهش الجمهور بتصرف غريب مع غريمه! (فيديو)

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مصارع ثيران يدهش الجمهور بتصرف غريب مع غريمه! (فيديو)
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مصارع ثيران يثير الجمهور بتصرف غريب مع ثوره!
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وصفت جمعية حقوق الحيوان تصرفا غريبا قام به مصارع ثيران "ماثادور" تجاه "خصمه الثور" في الحلبة بـ "الشرير والسيء".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ملفت للنظر.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في حلبة لمصارعة الثيران بمدينة إشبيلية أثناء مشاركة الماثادور مورانتي دي لا بويبلا في مهرجان المصارعة.

وتبرز مشاهد الفيديو المصارع مورانتي البالغ من العمر 39 عاما يخرج منديلا ملطخا بالدم ويمسح به سحنة الثور المحتضر بعد أن غرز فيه 4 "سهام" قبل تنفيذه للقتل النهائي له.

واعتبر مشجعو مصارعة الثيران أن هذه الحركة تدل على الاحترام لكن جمعيات حقوق الحيوان ومجموعة من المشاركين بوسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا الحادث بشدة.

المصدر: ديلي ميل

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