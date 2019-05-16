الأمواج تلقي 100 سمكة قرش نافقة على شواطئ بريطانيا! (فيديو)

حملت الأمواج العاتية أكثر من 100 سمكة قرش نافقة إلى شاطئ مدينة باري بورت بمقاطعة كارمارثينشير الويلزية في بريطانيا.

وذكرت صحيفة "Media Wales" المحلية، أن شاهدة عيان نشرت مقطع الفيديو في "فيسبوك" وأشارت إلى أنها أحصت أكثر من 100 جيفة قرش.

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وقالت المرأة: "يا له من مشهد حزين. لقد توقفت عن عد أسماك القرش النافقة لأن كل موجة جديدة تأتي بالمزيد من الجيف".

وأكد ممثل جمعية الحفاظ على الحيوانات البحرية، أن الفيديو يصور أسماك القرش الأوروبية لأن هذا النوع هو الأكثر شيوعا في المياه الساحلية لويلز.

ولوحظ أن أغلب أسماك القرش النافقة ليس لها زعانف، وفقا للصحيفة، فإن الصيادين غالبا ما يصطادونها ويقطعون زعانفها ومن ثم يطلقونها بالماء بعد أن تصبح أسماكا مصابة غير قادرة على السباحة، ومصيرها الغرق أو تغدو طعاما لكائنات أعماق البحار.

ويستخدم الصيادون الزعانف لتحضير أطباق من حساء أسماك القرش أو يبيعونها في السوق الصينية، لتصنيع مستحضرات طبية منها.

المصدر: لينتا. رو