بالفيديو.. فكرة ذكية تجعل "الباب المتحرك" يعمل ذاتيا!

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق استخدام رجل لأداة قياس بسيطة، بغية تحويل باب عادي إلى متحرك، وذلك دون الحاجة لتغذيته بالكهرباء.

ويظهر المقطع كيف وظف الرجل الأداة لكي تقوم بإغلاق الباب بشكل تلقائي كل ما قام أحد بفتحه، في ابتكار يجمع البساطة والفاعلية في آن واحد. كما انتشر مقطع الفيديو سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: Live Leak