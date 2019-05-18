 
مباشر

بالفيديو.. فكرة ذكية تجعل "الباب المتحرك" يعمل ذاتيا!

متفرقات

بالفيديو.. فكرة ذكية تجعل
You-Tube: ENOX Hardware
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/luss

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق استخدام رجل لأداة قياس بسيطة، بغية تحويل باب عادي إلى متحرك، وذلك دون الحاجة لتغذيته بالكهرباء.

ويظهر المقطع كيف وظف الرجل الأداة لكي تقوم بإغلاق الباب بشكل تلقائي كل ما قام أحد بفتحه، في ابتكار يجمع البساطة والفاعلية في آن واحد. كما انتشر مقطع الفيديو سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: Live Leak

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عام على افتتاح أطول جسر في أوروبا.. ربط بين جزيرة القرم والوطن الأم روسيا ونشط السياحة