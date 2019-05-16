"باير" ملزمة بدفع مليارات إلى زوجين أصيبا بالسرطان

ألزمت محكمة كاليفورنيا شركة باير بدفع أكثر من ملياري دولار إلى زوجين كتعويض عن إصابتهما بالسرطان نتيجة استخدام المبيد Roundup الذي تنتجه.

وقد رفع الأمريكيان ألفا بيلود وزوجته ألبرتا دعوى قضائية ضد شركة باير الألمانية للكيماويات والأدوية بعد أن أصيبا بسرطان الأنسجة اللمفاوية " لمفوما لاهودجكينية". حيث يؤكد الزوجان على أن إصابتهما بالمرض الخبيث كانت نتيجة استخدامهما مبيد الأعشاب الضارة Roundup المحتوي على المادة الكيميائية الغليفوسات في مزرعتهما أعوام 1975-2011 ، التي ساهمت في تطور السرطان. ووفقا لهما ، الشركة المصنعة على علم بأن في مبيد الأعشاب مادة مسرطنة، لكنها لم تحذر المستهلكين من ذلك.

وأصيب الزوجان بالسرطان في سنوات مختلفة، واحتاج كل منهما لعدة سنوات لعلاج المرض، وعليهما مكافحة العواقب السلبية للسرطان الذي أصيبا به في العظام والدماغ. وتجدر الإشارة إلى أن مادة الغليفوسات هي منذ سنوات موضع اهتمام العلماء. وفي عام 2015 نشرت الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية تقريرا يتضمن الإشارة إلى أن الغليفوسات "مادة مسرطنة محتملة للإنسان".

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وفي كاليفورنيا توصل المحلفون إلى استنتاج يفيد، بأنه ينبغي على شركة باير تحذير المستهلكين بوجود هذه المادة في مبيد الأعشاب ولكنها لم تفعل ذلك.

أما الشركة فقد اعتبرت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وإن الزوجين كانا مصابين بأمراض تساعد على تطور السرطان، لذلك تعتزم الطعن في قرار المحكمة.

المصدر: ميديك فوروم