سائق يحطم رقما قياسيا عالميا بالقفز بسيارته فوق نهر جار! (فيديو)

تمكن سائق صيني من تحطيم رقم قياسي عالمي، عندما قفز بسيارته فوق نهر اليانغتسي الشهير، قاطعا مسافة في الهواء قدرت بـ 75.6 مترا.

واستطاع السائق، لي تشيلونج، بهذا الإنجاز، تحطيم 3 أرقام عالمية كانت قد سجلت في الرياضة نفسها، في حين بلغ طول القفزة الأخيرة ضعفي الرقم القياسي الأسبق في الصين.

ويظهر المقطع السرعة الهائلة التي قاد بها تشيلونج سيارته قبيل القفز فوق النهر، كما يبدو جليا سقوطه العنيف على الضفة المقابلة.

المصدر: Sputnik News