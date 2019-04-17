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قرصنة الحلقة الأولى من الموسم الأخير لـ "صراع العروش" 55 مليون مرة في 24 ساعة فقط!

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قرصنة الحلقة الأولى من الموسم الأخير لـ
twitter@GameOfThrones
قرصنة الحلقة الأولى من الموسم الأخير لـ"صراع العروش"
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بعد ما يقارب عامين من الترقب، بدأ عرض الموسم الأخير من مسلسل "صراع العروش"، هذا الأسبوع.

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وتجهز عشاق المسلسل في جميع أنحاء العالم، يوم الأحد، لمشاهدة "وينترفيل"، الحلقة الأولى من الموسم الثامن والأخير من المسلسل، لكن يبدو أن غالبية المشاهدين قد حصلوا على الحلقة بشكل غير قانوني.

وكشفت بيانات جديدة من "MUSO"، وهي الهيئة العالمية المعنية بالقرصنة الرقمية، أن الحلقة تمت قرصنتها 54269110 مرة، خلال الساعات الـ 24 الأولى من العرض الأول.

وفي المقابل، كشفت الأرقام الرسمية لشبكة "HBO" الأمريكية، أن 17.4 مليون فقط شاهدوا الحلقة الأولى بطريقة قانونية.

وبتعمق أكثر في النتائج، كشفت "MUSO" عن أكثر البلدان التي بثت الحلقة بشكل غير قانوني، والتي كانت الهند والصين في الصدارة، تليها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيجيريا.

المصدر: ميرور

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