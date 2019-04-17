يبدو أنه من الممكن فعليا شراء كل شيء من موقع "eBay" الشهير، حتى تلك الأشياء المتعلقة بالأحافير التي تحمل في طياتها تفاصيل عن تاريخ الأرض.

وعرض مزاد مستمر على الموقع الشهير على الإنترنت فرصة امتلاك ما يُزعم أنه "الأحفورة الوحيدة في الوجود"، التي تم اكتشافها لصغير الديناصور الطاغية، ملك السحالي الشهير المعروف باسم التيرانوصور "Tyrannosaurus rex" أو كما يطلق عليه "تي ريكس"، مقابل 2.95 مليون دولار.

A KU museum has pulled the display of a baby T-Rex fossil that was "abruptly" listed on eBay for $2.9 million: https://t.co/9qkvf3qsdOpic.twitter.com/wvSVYvlrlL — Lawrence Journal-World (@LJWorld) April 10, 2019

وتشير التفاصيل المرفقة في موقع "eBay" حول الديناصور الصغير إلى أنه "على الأرجح هو الطفل الوحيد لتي ريكس في العالم، طول جسمه 4.5 متر، مع أسنان مسننة، وكان أخطر آكلي اللحوم في عصره. إنها فرصة نادرة بالفعل لرؤية صغير تي ريكس".

Meanwhile on eBay - Baby T rex goes on sale for the “buy it now” price of $2.95m https://t.co/1IrYPSlLKLpic.twitter.com/vW99788ZlE — Tim Hughes 提姆·休斯 (@Timothy_Hughes) April 17, 2019

Baby T Rex fossil on sale on eBay, price tag $2.950,000. Free local pickup, though https://t.co/g5McG4ftGnpic.twitter.com/sCxrNNDMPD — Yüksel Günal (@yuksel_gunal) April 17, 2019

واكتشف الهيكل العظمي للديناصور، الذي يقدر عمره بـ 68 مليون عام، لأول مرة عام 2013، على أرض خاصة في مونتانا، وأصبح ملكا للرجل الذي اكتشفه والمسمى آلان ديتريش، وهو صياد أحافير محترف.

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وفي عام 2017، قدم ديتريش الأحفورة إلى متحف التاريخ الطبيعي بجامعة كانساس، حيث ما يزال الديناصور معروضا، عندما اتخذ ديتريش القرار المفاجئ بطرحه للبيع في المزاد.

وأدان علماء الآثار عرض مثل هذه الحفريات للبيع في المزاد قبل دراستها، وانتقدت جمعية علم الأحافير الفقارية (SVP) ديتريش، الذي يستولي على عينة مهمة ويحتفظ بها خارج نطاق الدراسة العلمية والجامعية.

وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة: "نادرا ما تمتلك المتاحف ميزانية لشراء العينات التي يتم جمعها من القطاع الخاص والتي ترتفع كلفتها"، ما يعني أنه قد يتم فقدانها بشكل نهائي في المجتمع العلمي.

المصدر: ذي غارديان