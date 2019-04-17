 
مباشر

صغير "ملك السحالي الطاغية" يباع بأكثر من مليوني دولار

متفرقات

صغير
Gettyimages.ru Jacobs Stock
صغير "ملك السحالي الطاغية" يباع بأكثر من مليوني دولار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lqc3

يبدو أنه من الممكن فعليا شراء كل شيء من موقع "eBay" الشهير، حتى تلك الأشياء المتعلقة بالأحافير التي تحمل في طياتها تفاصيل عن تاريخ الأرض.

وعرض مزاد مستمر على الموقع الشهير على الإنترنت فرصة امتلاك ما يُزعم أنه "الأحفورة الوحيدة في الوجود"، التي تم اكتشافها لصغير الديناصور الطاغية، ملك السحالي الشهير المعروف باسم التيرانوصور "Tyrannosaurus rex" أو كما يطلق عليه "تي ريكس"، مقابل 2.95 مليون دولار.

وتشير التفاصيل المرفقة في موقع "eBay" حول الديناصور الصغير إلى أنه "على الأرجح هو الطفل الوحيد لتي ريكس في العالم، طول جسمه 4.5 متر، مع أسنان مسننة، وكان أخطر آكلي اللحوم في عصره. إنها فرصة نادرة بالفعل لرؤية صغير تي ريكس".

واكتشف الهيكل العظمي للديناصور، الذي يقدر عمره بـ 68 مليون عام، لأول مرة عام 2013، على أرض خاصة في مونتانا، وأصبح ملكا للرجل الذي اكتشفه والمسمى آلان ديتريش، وهو صياد أحافير محترف.

إقرأ المزيد
اكتشاف بصمات جلد ديناصور
اكتشاف بصمات جلد ديناصور "محفوظة بشكل رائع"

وفي عام 2017، قدم ديتريش الأحفورة إلى متحف التاريخ الطبيعي بجامعة كانساس، حيث ما يزال الديناصور معروضا، عندما اتخذ ديتريش القرار المفاجئ بطرحه للبيع في المزاد.

وأدان علماء الآثار عرض مثل هذه الحفريات للبيع في المزاد قبل دراستها، وانتقدت جمعية علم الأحافير الفقارية (SVP) ديتريش، الذي يستولي على عينة مهمة ويحتفظ بها خارج نطاق الدراسة العلمية والجامعية.

وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة: "نادرا ما تمتلك المتاحف ميزانية لشراء العينات التي يتم جمعها من القطاع الخاص والتي ترتفع كلفتها"، ما يعني أنه قد يتم فقدانها بشكل نهائي في المجتمع العلمي.

المصدر: ذي غارديان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا