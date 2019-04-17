التقاط صورة جوية بانورامية لكاتدرائية نوتردام عقب إخماد نيرانها (صورة)

أظهرت صورة جوية بانورامية حجم الأذى الذي لحق بأشهر معالم باريس التاريخية، كاتدرائية نوتردام، نتيجة الحريق الهائل الذي تعرضت له، في 15 أبريل الجاري.

وتظهر الصورة البانورامية بناء الكاتدرائية الذي تفحمت أجزاء منه، والذي يبلغ عمره 850 عاما، إذ صمد وسط حريق اجتاح بنيانه لقرابة 12 ساعة متواصلة.

وأخرج الصورة الأخيرة موقع "لايف" الروسي، ضمن مشروع "Gigarama"، في حين أطلق عليها اسم "قلب باريس المحطم"، والتي يمكنك من خلالها تفقد الكنيسة بتقنية 360 درجة.

وتقوم السلطات حاليا بتقييم الأضرار الكلية التي لحقت بالكاتدرائية ومحتوياتها، في حين يعتقد أن كثيرا من "آثارها المقدسة" قد نجت من الحريق، إلا أن مستدقة الكنيسة وسقفها وساعتها قد تحطمت بسبب الكارثة.

كما يجب التنويه إلى أن زجاج النوافذ الملون قد نجا أيضا من الحريق الهائل، ويعود تاريخ الزجاج إلى القرن الثالث عشر.

RT: (Gigarama)

المصدر: RT + Facebook