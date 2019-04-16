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ضرير ينجو بأعجوبة من الموت تحت عجلات قطار (فيديو)

متفرقات

ضرير ينجو بأعجوبة من الموت تحت عجلات قطار (فيديو)
youtube/The AIO Entertainment
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تداولت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي شريط فيديو، يظهر نجاة رجل ضرير من الموت تحت عجلات قطار مترو الأنفاق في مدينة "بيثيسدا" الأمريكية.

ويظهر في الفيديو الضرير وهو يتجول داخل محطة المترو، معتمدا على عصا صغيرة، حيث تعثر وسقط في الخندق الذي تمر منه سكة القطار.

وعند رؤية المشهد، سارع شاب يدعى، بريندان غاولي، لانتشال الرجل، لكنه لم يستطع رفعه لوحده، ليتدخل شبان آخرون وينقذوا الرجل قبل لحظات من قدوم القطار.

وقال غاولي: "لقد رأيت المصابيح الأمامية للقطار تقترب، لم أستطع رفع الرجل لوحدي، فصرخت طالبا النجدة، كان من الممكن أن نقع جميعا في ذلك الخندق، لكننا نجحنا وأنقذنا الرجل في اللحظة الأخيرة".

المصدر: لينتا. رو

 

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