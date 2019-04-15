نشر مقطع فيديو عن حياة جوليان أسانج داخل سفارة الإكوادور (فيديو)

نشرت صحيفة إسبانية شهيرة مقطع فيديو يوثق لقطات من حياة مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، خلال إقامته في سفارة الإكوادور في لندن.

وسجلت اللقطات بواسطة كاميرات المراقبة الأمنية المنتشرة في أنحاء مختلفة من السفارة، ما قد يؤكد التقارير التي تحدثت عن انتشار أجهزة مراقبة لأسانج، داخل وخارج السفارة، حيث أكد أيضا رئيس تحرير ويكيليكس، في 10 أبريل الجاري، أن أسانج يخضع للتجسس هناك.

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ويظهر المقطع الذي نشرته صحيفة "El Pais"، ممارسة أسانج للتزلج على لوح بعجلات داخل إحدى غرف سفارة الإكوادور، ومن ثم يظهر الفيديو خلافا وجدلا كلاميا دار بين أسانج ومجموعة من أعضاء السفارة، ذكرت تقارير أنه نجم عن "تزلج أسانج على الأرضية الخشبية للغرف، إذ لم يعجبهم ذلك التصرف".

وجرى اعتقال جوليان أسانج داخل السفارة الإكوادورية في لندن، في 11 أبريل الجاري، حيث اتهم لاحقا بعدم امتثاله لقرار قضائي بالمثول أمام محكمة ويستمنستر البريطانية، عام 2012.

ومن المرجح أن يجري تسليم أسانج للولايات المتحدة في وقت لاحق، إذ أشارت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها، إلى أن مؤسس ويكيليكس يواجه عقوبة قد تصل في أقصاها إلى السجن خمسة أعوام.

المصدر: Sputnik News