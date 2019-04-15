نشرت قناة "Pahilo post TV" على "يوتيوب" شريط فيديو يظهر لحظة تحطم طائرة ركاب صغيرة إثر اصطدامها بمروحية في أحد مطارات نيبال.

ويظهر الفيديو كيف اتجهت الطائرة إلى المدرج استعدادا للإقلاع، وبدأت تتحرك على المدرج، لتنحرف فجأة وترتطم بمروحية كانت على يمينه.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن قائد الطائرة المدنية وشرطيين كانا بجوار المروحية قتلا، نتيجة الحادثة التي وقعت يوم الأحد 14 أبريل الجاري، فيما أصيب 4 آخرون، ونقلوا إلى العاصمة النيبالية كاتماندو لتلقي العلاج.

وقال المتحدث باسم شرطة كاتماندو، أوتام سوبيدي، إن الطائرة المدنية التابعة لشركة "Simrik Airlines" التي كانت تحاول الإقلاع من مطار "لوكلا"، اصطدمت بمروحية تابعة لشركة "Manang Air".

المصدر: لايف. رو+وكالات