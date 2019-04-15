 
مباشر

لحظة اصطدام طائرة مدنية بمروحية في نيبال (فيديو)

متفرقات

لحظة اصطدام طائرة مدنية بمروحية في نيبال (فيديو)
youtube/PahiloPost TV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpy8

نشرت قناة "Pahilo post TV" على "يوتيوب" شريط فيديو يظهر لحظة تحطم طائرة ركاب صغيرة إثر اصطدامها بمروحية في أحد مطارات نيبال.

ويظهر الفيديو كيف اتجهت الطائرة إلى المدرج استعدادا للإقلاع، وبدأت تتحرك على المدرج، لتنحرف فجأة وترتطم بمروحية كانت على يمينه.

إقرأ المزيد
راكب يصور من النافذة تقاربا خطيرا لطائرتي ركاب في الجو! (فيديو)

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قائد الطائرة المدنية وشرطيين كانا بجوار المروحية قتلا، نتيجة الحادثة التي وقعت يوم الأحد 14 أبريل الجاري، فيما أصيب 4 آخرون، ونقلوا إلى العاصمة النيبالية كاتماندو لتلقي العلاج.

وقال المتحدث باسم شرطة كاتماندو، أوتام سوبيدي، إن الطائرة المدنية التابعة لشركة "Simrik Airlines" التي كانت تحاول الإقلاع من مطار "لوكلا"، اصطدمت بمروحية تابعة لشركة "Manang Air".

المصدر: لايف. رو+وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

للأطفال حصرا.. مسابقة جمال "الأميرات الصغيرات" في الجزائر