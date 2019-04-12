شركة طيران عالمية توقف جميع رحلاتها الدولية

أوقفت شركة الطيران الهندية العالمية "Jet Airways"، جميع رحلاتها الدولية بشكل مفاجئ، ما تسبب في إطلاق كثير من التكهنات حول مستقبل الشركة واستمراريتها.

واتخذت الشركة قرارها هذا بعد أن أوقفت مؤخرا استخدام 10 طائرات مدنية في أسطولها الجوي، لم تتمكن من دفع رسومها لشركات التأجير، مع العلم أن الحكومة الهندية تلزم شركات الطيران بالحفاظ على 20 طائرة بالحد الأدنى، حتى يسمح لها بالاستمرار بنقل الركاب دوليا.

وأكدت مصادر محلية أن شركة الطيران الشهيرة ألغت جميع رحلاتها الدولية، بما فيها إلى أوروبا وآسيا، حيث أنها أصبحت مثقلة بديون هائلة تفوق مليار دولار أمريكي.

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ولأن "Jet Airways" هي أكبر شركة طيران خاصة في الهند، فإن قرار إيقاف آلاف الرحلات الجوية على متن خطوطها، قد شكل مفاجأة للكثير من المراقبين.

وامتلكت الشركة العملاقة في أوجها، أكثر من 100 طائرة في أسطولها الجوي، تربط الهند بـ 360 وجهة دولية، ناهيك عن تسييرها رحلات لـ 600 وجهة محلية، في حين تقلص أسطولها اليوم إلى 14 طائرة فقط.

وفي سياق متصل، تحدثت المصادر المحلية عن احتمالية إصدار الحكومة الهندية لاستثناء قانوني، يؤهل "Jet Airways" للاستمرار بالطيران دوليا، بالاعتماد على 14 طائرة فقط.

المصدر: BBC News