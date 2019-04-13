بائع يكشف لصا اقتحم متجره ويعطيه أكثر مما سرق!

اكتشف صاحب متجر بمدينة توليدو بولاية أوهايو لصا جائعا حاول سرقة بعض المواد الغذائية، وبدلا من تسليمه للشرطة، أطعمه وزوده بمواد غذائية.

ويفيد موقع "WPVI-TV" للمعلومات، بأنه، في يوم 8 أبريل الجاري، لاحظ صاحب متجر اسمه، جيتيندرا سينغ، مراهقا يخفي في جيوبه مواد سرقها من المتجر.

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وقرر صاحب المتجر التأكد من ذلك بمشاهدة ما سجلته كاميرات المراقبة، وبعدها، اعترف الصبي بأنه سرق هذه المواد، وقال: "أنا جائع، لذلك أسرق لنفسي ولإخوتي الصغار"، وأخرج ما أخفاه في جيوبه من المواد ووضعها على الطاولة.

تأثر صاحب المتجر مما رآه، وقرر بدلا من تسليم هذا اللص الصغير إلى الشرطة، إطعامه وقال له: "ما سرقته ليس غذاء. إذا كنت تريد مواد غذائية سأعطيك". وفعلا جهزه بعدد من قطع الدجاج والنقانق والبيتزا كاملة والماء وتركه يذهب إلى إخوته.

وقال صاحب المتجر بعد ذلك: "بالطبع كان سيسجن هذا الصبي، ولكن إذا دخل السجن فإنه بالكاد كان سيقوم بعمل جيد في حياته".

المصدر: لينتا. رو