تزايد في أعداد حيوانات "أرض النمور المرقطة" الروسية

صرحت نائبة مدير محمية "أرض النمور المرقطة" الروسية، يلينا شيفتسوفا، بأن عدد النمور المرقطة في المحمية ازداد عام 2018 بمقدار 5 نمور بالغة وجرو واحد.

ورصد في المحمية عام 2017 نحو 86 نمرا مرقطا و21 جروا. فيما دلت الإحصاءات التي أجريت عام 2018 على أن هناك 91 نمرا مرقطا بالغا و22 جروا.

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مع ذلك، فإن النسبة بين الذكور والإناث تغيرت أيضا، حيث صار عدد الإناث يفوق عدد الذكور بمقدار الضعف، ما يعد عاملا إيجابيا لبقاء النمور المرقطة على قيد الحياة في المستقبل.

وقالت شيفتسوفا، إن مراقبة النمور في المحمية تجري استنادا إلى أسلوب التعرف الفوتوغرافي على الحيوانات.

يذكر أن النمر المرقط من الشرق الأقصى، الذي يبلغ وزنه 60 كيلوغراما وطوله 170 سنتيمترا، يعد من أندر القطط الكبيرة في العالم. وتقطن الحيوانات المنطقة الحدودية بين روسيا والصين، وغالبيتها في محمية "أرض النمور المرقطة" القومية الروسية.

المصدر: تاس