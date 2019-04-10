"مهرجانات نيويورك".. شبكة RT تفوز بتسع ميداليات دولية بينها ذهبيتان

فازت شبكة RT بتسع ميداليات عالمية، بينها ذهبيتان، في إحدى أشهر الفعاليات الدولية المرموقة في مجال الإعلام والتواصل، "مهرجانات نيويورك".

وضمت لائحة الفائزين بالتكريم الدولي ضمن فريق RT، كلا من: مشروع التواصل الاجتماعي، #Romanovs100، وإعلامي قناة "RT America"، كريس هيدجز، وكذلك الإعلان الترويجي لتغطية RT لكأس العالم 2018، الذي يضم المدرب الشهير، جوسيه مورينيو.

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وعلى نحو خاص، حصد مشروع #Romanovs100، منفردا، ميداليتين ذهبيتين، عن فئتي: "حدث خاص رقمي" و"الموسيقى الأصلية"، متفوقا بذلك على منافسيه "Voice of America" و"FOX Networks Group"، مع العلم أن #Romanovs100 قد حصد أيضا ميداليتين فضيتين وواحدة برونزية.

وعلاوة على ما سبق، فاز إعلان ترويجي لبرنامج "World Chessboard" على قناة "RT France"، بميدالية فضية عن فئة "التصميم الجرافيكي"، وكذلك إعلان ترويجي لبرنامج "El Zoom"، على قناة "RT Spanish".

كما فاز الإعلان الترويجي لكأس العالم 2018، بميدالية برونزية، في حين حصد الإعلامي، كريس هيدجز، جائزة "بوليتزر"، عن فئة "أفضل مقابلة".

كما حصدت RT، خلال السنوات السابقة، العديد من الجوائز الدولية لـ "مهرجانات نيويورك"، ففي عام 2013، حصد برنامج أعد عن جوليان أسانج، ميدالية ذهبية. وفي عام 2014، تمكن الفيلم الوثائقي "Blood and Honor"، من تحقيق الجائزة الأولى، متفوقا بذلك على فيلم منافس لقناة "CNN".

وفي عام 2015، جرى تكريم RT في أربع فئات مختلفة في الفعالية الدولية نفسها. أما في عام 2017، ففاز الفيلم الوثائقي، "H2wOe"، بميدالية ذهبية، ويتحدث العمل عن أزمة نقص المياه في الهند، بينما حصدت سلسة تقارير خاصة عن ليبيا، ذهبية كذلك.

وفي العام الماضي، فاز كل من مشروع #1917LIVE، على شبكات التواصل الاجتماعي، وفيلم وثائقي عن حياة أطفال سوريا خلال الحرب، بجوائز كبرى.

المصدر: RT