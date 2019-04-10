لقطات نادرة لـ "جرذ النينجا" يصد هجمات مباغتة للأفاعي! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يظهر تقنيات "جرذ الكنغر" في الدفاع عن نفسه ضد هجمات الأفاعي التي تحاول التهامه، وذلك باستخدام ساقيه اللتين يتميز بهما عن باقي القوارض.

وقامت بالتقاط الحوادث المسجلة في المقطع، مجموعة طلاب أمريكيين من ولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو، والتي يقوم فيها جرذ الكنغر بإنقاذ نفسه ببراعة من هجمات الأفاعي المتربصة به، بل ويركل بعضها أحيانا.

وتعيش جرذان الكنغر في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، لكن ومع ذلك، بإمكانها أن تتعايش في بيئات جغرافية متنوعة، وهي تنتشر على نحو خاص في قارة أمريكا الشمالية.

المصدر: يوتيوب