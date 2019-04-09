شاب روسي يعثر على قنينة قديمة فيها حلوى سامة

عثر أحد مواطني مقاطعة كالينينغراد الروسية على قنينة تعود إلى مطلع القرن العشرين، تحتوي على حلوى يحمل غلافها صورة جمجمة وعظمين متقاطعين.

ويقول سيرغي بوبوف (26 سنة)، الذي عثر على هذه القنينة في أحد مواقع البناء في المدينة: "هوايتي منذ أن كان عمري 14 سنة هي البحث وجمع القناني والأشياء القديمة. حاليا في مجموعتي 25 قنينة فيها سموم، حجمها من 30 ميلليمترا إلى لتر واحد.

Sergey Popov

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ولكن هذه هي المرة الأولى التي أعثر فيها على قنينة بداخلها قطع حلوى سامة مغلفة. وعندما أدخلت ما كتب على غلافها في الإنترنت فهمت أنه (سم) بعدة لغات بما فيها الروسية القديمة".

ويضيف بوبوف قائلا: "يبدو أن هذه القنينة صنعت في مطلع القرن العشرين، ومحتوياتها بحالة جيدة لأنها كانت مغلقة جيدا. لدي خمرة لصنع الجعة على شكل أقراص مغلفة جيدا، كانت تحت سطح الأرض أكثر من 100 سنة. وبما أنني أهوى جميع مثل هذه الحاجيات وخاصة القناني، فبالطبع أريد في المستقبل فتح متحف صغير خاص لعرضها".

المصدر: نوفوستي