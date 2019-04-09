غضب سعودي بعد حرق شجرة طلح معمرة.. والسلطات تتدخل (صور+ فيديو)

أقدم مجهولون، أمس الاثنين، على حرق شجرة طلح معمرة في محافظة القويعية التابعة لمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للشجرة وقد شبت في أسفل جذعها النار لدرجة مشارفتها على السقوط.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة من قبل نشطاء البيئة في المملكة، انتهت بتدخل عاجل من قبل الجهات المعنية في المحافظة لإصلاح الضرر الذي لحق بالشجرة وإعادتها للحياة.

وحضر العاملون في بلدية القويعية والحماية المدنية وقاموا بتطويق الجذع بكميات تراب كبيرة بهدف إحياء الشجرة من جديد.

مشاركة بلدية محافظة القويعية في معالجة وضع الشجرة التي تم العبث بها في احد الأودية بالمحافظة #بلدية_محافظة_القويعيةpic.twitter.com/siKihIT5ks — بلدية محافظة القويعية (@quwaiya1) 8 avril 2019

المصدر: RT