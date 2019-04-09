 
مباشر

غضب سعودي بعد حرق شجرة طلح معمرة.. والسلطات تتدخل (صور+ فيديو)

متفرقات

غضب سعودي بعد حرق شجرة طلح معمرة.. والسلطات تتدخل (صور+ فيديو)
شجرة الطلح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp05

أقدم مجهولون، أمس الاثنين، على حرق شجرة طلح معمرة في محافظة القويعية التابعة لمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للشجرة وقد شبت في أسفل جذعها النار لدرجة مشارفتها على السقوط. 

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة من قبل نشطاء البيئة في المملكة، انتهت بتدخل عاجل من قبل الجهات المعنية في المحافظة لإصلاح الضرر الذي لحق بالشجرة وإعادتها للحياة.

وحضر العاملون في بلدية القويعية والحماية المدنية وقاموا بتطويق الجذع بكميات تراب كبيرة بهدف إحياء الشجرة من جديد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في تعليق على فيسبوك.. بريطانية تواجه السجن في دبي لإهانتها طليقها وزوجته