 
مباشر
عاجل
أردوغان: تركيا تعتزم محاربة الإرهاب في سوريا وفق تفاهم مع روسيا

مشهد يحبس الأنفاس.. مغامر يسقط عن حبل معلق على ارتفاع ألف متر! (فيديو)

متفرقات

مشهد يحبس الأنفاس.. مغامر يسقط عن حبل معلق على ارتفاع ألف متر! (فيديو)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lowy

تعرض مغامر نرويجي لموقف مفزع عندما فقد توازنه وانزلق خلال سيره على حبل رفيع معلق على ارتفاع 1000 متر، بين جرفين صخريين، في منطقة كجيراج النرويجية.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. نسر يلتقط ببراعة سمكة في الهواء!

وصورت طائرة بدون طيار تحدي المغامر، إسبن هاتليسكوغ، بالكامل، حيث فقد توازنه وسقط من على الحبل المعلق، إلا أن حبل الأمان المربوط بجسده جنبه السقوط والموت في الوادي السحيق.

ويظهر المقطع المصور كيف استراح المغامر لدقائق بعد أن عاود الصعود إلى الحبل الرفيع، وذلك قبل أن يكمل قطعه للمسافة كاملة.

كما انتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين تحدث المتابعون عن جرأة إسبن منقطعة النظير، في تأدية تحد مرعب وخطير من هذا النوع.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر: المغرب يجري أضخم مناورات عسكرية على حدود الجزائر. هل لها علاقة بالوضع السياسي بالجزائر؟